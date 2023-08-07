مصر أكتوبر: الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين يؤكد الرغبة فى التصالح المجتمعى

ثمن حزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتور جيهان مديح، قرار لجنة العفو الرئاسي عن بدء إجراءات الإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيًا في قضايا رآي، ومنهم عمر الشنيطي ويوسف منصور وأحمد حسنين، موضحًا أن القرار يخلق نوعًا من الانفتاح السياسي.

وأضاف حزب مصر أكتوبر، في بيان له، أن علان لجنة العفو الرئاسي عن بدء إجراءات الإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيًا في قضايا رآي، يؤكد الرغبة الحقيقية من جانب الدولة لاتخاذ خطوات وإجراءات تعمل على إرساء حالة من التصالح المجتمعي، لافتًا إلى أن قرار العفو يعكس حرص الدولة المصرية على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل لها.

وأشار البيان، إلى الجهود العظيمة التي تقوم بها الدولة من أجل تحقيق حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، والعمل على تعزيزها على أرض الواقع خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الإفراجات المتتالية التي تقوم بها لجنة العفو الرئاسية تسهم في دعم الملف الحقوقي وتحرز تقدم ملموس فيه.

وأشاد الحزب، بالإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية لدعم الملف الحقوقي والذي يتحقق عن طريق لجنة العفو الرئاسي وما تبذله من جهود، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها، معربًا عن تمنياته في المزيد من قرارات العفو التي من شأنها تخلق نوعًا من الانفتاح السياسي.