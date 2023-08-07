صراع رباعى على ضم هداف الزمالك والدورى الممتاز السابق

دخلت أندية فيوتشر وزد والمصري، في منافسة شرسة وقوية مع بيراميدز، للحصول على خدمات المغربي أشرف بن شرقي، هداف الزمالك والدوري السابق.

وكان نادي الجزيرة الإماراتي، أعلن في وقت سابق، فسخ التعاقد مع أشرف بن شرقي، عقب موسمين قضاهما مع الفريق قادما من الزمالك.

ويعد أشرف بن شرقي، هدفا أساسيا ورئيسيا لمسئولي بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد نجاح النادي في ضم العديد من الصفقات المميزة مثل الكونغولي الدولي فيستون ماييلي، مهاجم يانج أفريكانز التنزاني، لتدعيم مركز المهاجم الصريح في الموسم الجديد.

كما نجح النادي أيضًا في تفعيل عقد مصطفى فتحى، صانع الألعاب المعار من نادي التعاون السعودي، لمدة 4 مواسم.

وكان مسئولو بيراميدز أعلنوا، الجمعة الماضي، التعاقد مع مهاجم الزمالك الشباب يوسف أسامة نبيه، في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم.

وكان أشرف بن شرقي، نجح في الحصول على لقب هداف الدوري الممتاز ونادي الزمالك، موسم 2020/2021، كما ساهم مع الفارس الأبيض في حصد لقب كأس مصر عن الموسم ذاته أيضا.

ولم تتوقف صفقات بيراميدز عند ذلك هناك أيضا سيف فاروق جعفر مهاجم الزمالك السابق الذي وقع للسماوي الفترة الماضي عقب انتهاء عقده رسميا مع القلعة البيضاء، بالإضافة لثلاثي فيوتشر محمد رضا بوبو ومحمود مرعي ومهند لاشين، إلا أن نادي بيراميدز لم يعلن عن هذه الصفقات حتى الآن بشكل رسمي.

ويأتي ذلك في إطار سعى مسئولو بيراميدز، في الحصول على أكبر عدد من اللاعبين المميزة والسوبر، استعدادا للتحديات القارية والمحلية الكثيرة التي تنتظر النادي السماوي الفترة المقبلة، منها دوري أبطال إفريقيا، التي يتواجد فيها الفريق لأول مرة في تاريخه، بعد أربع مشاركات سابقة بالكونفيدرالية، حيث كانت أفضل إنجازاته الوصول للنهائية في نسخة 2019 والهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف.

كما سيتواجد بيراميدز في بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال “النخبة”، المقرر إقامته في الإمارات الفترة المقبلة، بمشاركة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، بالإضافة لبطل كأس مصر لنسخة الموسم الجاري 2022/2023، والمواجهة المرتقبة أمام الزمالك في نصف نهائي المسابقة ذاتها.