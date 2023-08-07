الأنفاق: وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو والقطار الكهربائى الخفيف للتيسير على المواطنين

في إطار الإقبال المتزايد من المواطنين على استخدام كافة وسائل المواصلات الحديثة والمتطورة الصديقة للبيئة والتي تدعم سياسة الدولة في توفير شبكة متطورة ومتكاملة من وسائل المواصلات المختلفة لضمان تلبية احتياجات كافة المواطنين وتحقيق رؤية مصر للمرحلة المقبلة وتيسير حركة تنقل المواطنين.

أكدت الهيئة القومية للأنفاق في بيان صادر عنها اليوم، توفير كافة الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في شبكة خطوط المتروالثلاثة والقطار الكهربائى الخفيف LRT ، الذي شهد طفرة ونموًا متزايدًا في معدلات استخدامه خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع انتقال الحكومة والوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد خاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب والتي تتمثل في (الاشتراكات الشهرية والموسمية بكافة فئاتها- بطاقة المحفظة الإلكترونية التي يتم شراؤها مرة واحدة وإعادة شحنها في خطوط المترو- ماكينات بيع التذاكر الـ TVM المتوفرة في عدد من المحطات- ذلك إلى جانب تذاكر استخدام المرة الواحدة التي يتم استخراجها من شبابيك التذاكر.

هذا وتتقدم وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بالشكر والتقدير للسادة المواطنين على الحرص على استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة والتي تسهم في توفير الوقت والجهد وتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب التي تضمن لهم رحلة مريحة وآمنة ولائقة بأسعار تناسب كافة الفئات.