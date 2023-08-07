تجديد حبس طفل تسبب فى وفاة فتاتين بشبين القناطر

أصدرت جهات التحقيق المختصة، بشبين القناطر في القليوبية، قرارًا بتجديد حبس طفل تسبب في وفاة فتاتين، بعد أن صدمهما بسيارة نقل كان يقودها في الشارع، 15 يومًا على ذمة التحقيقات معه.

ووجهت النيابة للمتهم ارتكاب جريمة القيادة بدون ترخيص بالمخالفة لقانون المرور، والتسبب في وفاة فتاتين.

البداية مع تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بتلقيه بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث اصطدام سيارة نقل بفتاتين بمنطقة مزلقان قرية منية شبين دائرة المركز.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع فتاتين وهما "مريم ن ا"، 15 سنة، و"ليلي أ ع"، 16 سنة، إثر اصطدام سيارة نقل رقم "ق ج إ 1347" بهما، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام، وضبط قائد السيارة حيث تبين أنه طفل.