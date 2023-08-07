الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انفجار ضخم يضرب ميناء درينجا التركي

انفجار
انفجار

وقع انفجار ضخم في ميناء درينجا بولاية كوجالي التركي، اليوم، مما استدعى إرسال عدد كبير من فرق الإنقاذ والطوارئ إلى المنطقة.

وأغلق الميناء والمناطق المحيطة به فور الانفجار، وتحويل حركة المرور بينما تقوم السلطات بالتحقيق في الحادث، ووفقًا لبعض التقارير الأولية، فإن الانفجار قد يكون ناجمًا عن تسرب لمواد كيميائية أو وقود في المنطقة.

وتعمل فرق الإنقاذ على إخلاء المناطق المحيطة من السكان وتقديم الدعم لأي شخص متضرر، كما تم إرسال فرق متخصصة في المواد الكيميائية لتقييم الوضع والتأكد من سلامة الموقع.

فيما أفادت مصادر إعلامية بارتفاع الإصابات بانفجار ميناء درينجا التركي إلى 10 مصابين.

من جانبه، قال رئيس دائرة الإطفاء في ولاية كوجايلي إن 13 صومعة غلال تأثرت بفعل الانفجار فيما بلغ عدد الصوامع في محيط منطقة الانفجار حوالي 30 صومعة.

انفجار ضخم ميناء ديرينس تركيا الطوارئ التضخم
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