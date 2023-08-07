تقرير: القارة الإفريقية تحتاج 2.8 تريليون دولار بحلول 2030 لتحقيق طموحات العمل المناخى

قال البنك الإفريقي للتنمية، إن القارة الإفريقية تحتاج إلى ما بين 2.6 تريليون دولار و 2.8 تريليون دولار بحلول 2030 لتنفيذ طموحات العمل المناخي الواردة في المساهمات المحددة وطنيًا والمقدمة في أبريل 2023، مع العلم بأن المجموع يتراوح عند احتساب المبلغ على أساس سنوي، بين 234.5 مليار و250 مليار دولار.

وتابع البنك في تقرير له، حصل "الدستور" على نسخة منه، أنه من أصل إجمالي تدفقات تمويل المشاريع المناخية في إفريقيا البالغ 29.5 مليار دولار في الفترة 2019- 2020، كان التمويل الخاص البالغ 4.2 مليار دولار في المتوسط أقل بأكثر من ستة أضعاف من التمويل العام (25.3 مليار دولار)، وهى أدنى نسبة بين المناطق الرئيسية في العالم، ونظرًا إلى المستوى الحالي لتدفقات التمويل الخاص، من المقدر أن تصل فجوة التمويل المناخي الخاص بإفريقيا إلى حوالي 213.4 مليار دولار سنويًا (حوالي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لإفريقيا والبالغ 3.1 تريليون دولار في عام 2023).

وأضاف التقرير، مع ذلك، ثمة عوائق كبيرة عند جانبي العرض والطلب تحول دون الاستفادة من كامل إمكانات الاستثمارات الخاصة في قطاعي المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا، فعدم وجود سياسات واضحة وقوية واستراتيجيات طويلة الأجل للنمو الأخضر في العديد من البلدان يزيد من مخاطر الاستثمار ويردع الجهات الخاصة عن الاستثمار في قطاعات النمو الأخضر.

- 7 بلدان إفريقية فقط وضعت استراتيجيات طويلة الأجل لتغير المناخ

وحتى الآن، لم تضع سوى 7 بلدان إفريقية استراتيجيات طويلة الأجل لتغير المناخ، في حين وضعت 18 دولة فقط سياسات ولوائح مصممة خصيصًا لاستقطاب القطاع الخاص إلى مشاريع النمو الأخضر، ونظرًا لضعف القدرات التقنية والبشرية والمؤسسية في إدارة المراحل الحرجة لدورات مشاريع المناخ والنمو الأخضر، قلة من المشاريع تتجاوز مرحلة الجدوى أو التخطيط، ويضاف إلى ذلك أن غياب مشاريع العمل المناخي والنمو الأخضر الجاهزة للاستثمار وارتفاع مستويات الدين العام يحدان من قدرة معظم البلدان على حشد تمويل إضافي من القطاع الخاص.