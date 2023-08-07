حركة تنقلات رؤساء الوحدات المحلية لقرى الداخلة بالوادي الجديد

أصدر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، قرارًا بحركة تنقلات جديدة بين عدد من رؤساء القرى بمركز الداخلة بهدف ضخ دماء جديدة لتولي المناصب القيادية بالوحدات المحلية.

وشملت الحركة تكليف سيد أحمد إسماعيل رئيسا للوحدة المحلية لقري القصر، وهلال عبدالرحمن رئيساً للوحدة المحلية لقري عزب القصر، وصابر حنفي رئيساً للوحدة المحلية لقري الموهوب، ومحمد عبدالله على رئيساً للوحدة المحلية لقري بدخلو، واحمد ابو حسن رئيساً للوحدة المحلية لقري الجديدة، وهاشم احمد حسن رئيساً للوحدة المحلية لقري القلمون، وحسن ابراهيم سلام رئيساً للوحدة المحلية لقري الموشية، ومحمد احمد محمود رئيساً للوحدة المحلية لقري الراشدة، ومحمود جبالى رئيساً للوحدة المحلية لقري الهنداو، وكامل ابراهيم حداد رئيساً للوحدة المحلية لقري اسمنت، ومحمد سفينة اسماعيل رئيساً للوحدة المحلية لقري المعصرة، وجمال مصباح رئيساً للوحدة المحلية لقري العوينة، ومحمود عبدالكريم رئيساً للوحدة المحلية لقري

الشيخ مفتاح، وكامل على محمد رئيساً للوحدة المحلية لقرى غرب الموهوب، وماهر عطية رئيساً للوحدة المحلية لقري الأمان، وحسن شافعى رئيساً للوحدة المحلية لقري العروبة، ومحاسن محمد عبدالصمد رئيساً للوحدة المحلية لقري الصحوة، سامى منصور رئيساً للوحدة المحلية لقرية العين بشرق العوينات.

وقال المحافظ إن الحركة تهدف إلي ضخ دماء جديدة، قادرة علي تطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، موجهًا الشكر للرؤساء السابقين لهذه القرى، علي ما بذلوه من جهد أسهم في تطوير قراهم وخدمة مواطنيها.

كما وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتشكيل لجنة مرور ومتابعة لتفعيل إجراءات السلامة والأمان داخل المتنزهات والنوادي والمنتجعات السياحية والترفيهية وخاصة التي تضم حمامات سباحة و آبار سياحية وألعاب مائية.

وشدد المحافظ على التأكد من أعمال الصيانة الدورية وتوفير مختصين في أعمال الإنقاذ وتوفير وسائل الحماية اللازمة؛ حرصًا على سلامة رواد هذه المنشآت. موجهًا بالإغلاق الفوري وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.