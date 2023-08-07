أبرز محطات التعاون الاقتصادى بين مصر والأردن

يعود تاريخ العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن إلى سنوات عديدة، وهي تستند على التاريخ والجغرافيا المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى العلاقات السياسية والثقافية الوثيقة، وتمتاز هذه العلاقات بالتعاون القوي والتبادل التجاري المستدام، وقد تم توقيع العديد من الاتفاقيات والمذكرات التفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي.

وتزامنًا مع انطلاق اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني، بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عمان، يرصد "الدستور" تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

التبادل التجاري

تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن تبادلًا تجاريًا نشطًا، حيث تعتبر مصر واحدة من أكبر شركاء التجارة للأردن في منطقة الشرق الأوسط، ويتمثل التجارة بين البلدين في تبادل السلع والخدمات في مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك الصناعة والزراعة والسياحة والنقل والبنية التحتية.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للأردن لتصل إلى 669 مليون دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022 مقابل 654 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 225 مليون دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022 مقابل 180 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 25%.

الاستثمار

يشجع كلا الدولتين التعاون الاستثماري، وقد شهدت مصر والأردن زيادة في حجم الاستثمارات المتبادلة في السنوات الأخيرة، تقدم الحكومتان حوافز وتسهيلات للشركات والمستثمرين من البلدين لتعزيز الاستثمار المشترك في مجالات مثل الطاقة المتجددة والصناعات الثقيلة والسياحة والبنية التحتية.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر 52.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 22.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 130.3%.

وتشترك مصر والأردن في اتفاقيتين للتجارة الحرة، هما اتفاقية أغادير والجافتا "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى"، والتي يصل حجم تداولها إلى 1.185 مليار دولار سنويًا.

السياحة

تعد السياحة قطاعًا مهمًا في العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن، يتبادل البلدان العديد من السياح سنويًا، ويتوجه السياح إلى معالم سياحية مشهورة في كلا البلدين، مثل الأهرامات ومتحف القاهرة في مصر، والبتراء والبحر الميت في الأردن. تعمل الحكومتان على تطوير القطاع السياحي وتعزيز الترويج للوجهات السياحية في كلا البلدين لزيادة عدد الزوار وتعزيز الإيرادات السياحية.

التعاون الاقتصادي الإقليمي

تشارك مصر والأردن في عدة مبادرات اقتصادية إقليمية. يشارك البلدان في المنطقة الاقتصادية للبحر الأحمر وتهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار وتطوير المناطق الاقتصادية على طول ساحل البحر الأحمر. كما يشتركون في اتفاقية التبادل الحر بين دول البحر الأبيض المتوسط لتعزيز التجارة والاستثمار في المنطقة.

التعاون الاقتصادي المستقبلي

تستمر مصر والأردن في تعزيز العلاقات الاقتصادية في المستقبل، ويتم تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات مثل النقل والطاقة والتجارة والاستثمار. تعمل الحكومتان على تسهيل التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين القطاعين الخاص والعام في البلدين.