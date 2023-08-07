السيدة نفيسة تحفة جديدة تضاف لأعمال محافظة القاهرة (صور)

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال رفع كفاءة الميادين ومحيط مساجد أل البيت بنطاقها، وذلك في إطار إبراز قيمة المناطق التاريخية والأثرية وعودة القاهرة لسابق عهدها كمنارة تاريخية جاذبة للسياحة الداخلية والخارجية مع الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الجماليات تماشيا مع كافة أعمال التطوير القائمة بهذا الملف الهام طبقا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أعمال التطوير متواصلة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والمعنية والهيئة العامة للنظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة والتي شملت رفع التراكمات ومخلفات البناء والهدم بشارع العشرين المؤدي إلى ساحة السيدة نفيسة مع تسوية وتمهيد الأرض وتحسين الموقع العام بطول الطريق ورفع المخلفات إلى جانب رفع كفاءة وترميم البلدورات والأسوار بطول كوبري السيدة عائشة من إنشاءات وأسوار حديدية ودهان الأرصفة والبلدورات وتحسين وإعاده المظهر الحضاري والجمالي بطول الطريق والطرق المؤدية إلى السيدة نفيسة ومتفرعاتها بطول الطريق بشارع صلاح سالم حتى مزارات آل البيت بشارع الأشراف ومحيط مسجد السيدة نفيسة والحدائق العامة بمنطقه السيدة عائشة على جانبي الطريق.

ووجهت نائب محافظ القاهرة بمراعاة البعد البيئي بمواقع التطوير من خلال الاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء ورفع كفاءة الحدائق وتقليم المزروعات بصوره جمالية مع رفع نواتج التقليم وزراعة أربع مثلثات بالإضافة إلى الجزر الوسطى والحدائق العامة بطول الطريق وميدان السيدة نفيسة.





وأشارت نائب محافظ القاهرة، إلى أنه تم رفع كفاءة أعمدة الإنارة المحيطة بميدان السيدة نفيسة ومتفرعات الشوارع الرئيسية والفرعية وصلاح سالم ومتفرعاته واستبدال كشافات مكان التالفة مع الانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة بطول سور مجرى العيون واستعدال باقي الأعمدة وصيانة الولاعات ودهان أكشاك الإنارة.

وخلال العمل أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على الأجهزة التنفيذية والمعنية بالاهتمام التام والحرص على رفع كفاءة الطرق بميدان السيدة نفيسة والطرق المؤدية له ورفع كفاءة الأرصفة واستبدال البلدورات وبلاط الانترلوك المتهالك ورفع المتروكة واستكمال كافة النواقص نظرا للإقبال الشديد من المواطنين لزيارة الميدان خاصة ومزارات آل البيت المختلفة بصفة عامة.

كما تم رفع كفاءة الأسوار المتواجدة بالميدان والملاصقة لسور مستشفى المغربي مع رفع كفاءة السور الأسمنتي بها من خلال تركيب أحجار الهاشمة لتتماشى مع طبيعة المنطقة التاريخية والحفاظ على الهوية البصرية للمكان ودهان نقطة شرطة السيدة نفيسة إلى جانب رفع كفاءة وإنارة مدخل شارع الأشرف والذي تم الانتهاء من تطويره.

وأكدت أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغا بتطوير ورفع كفاءة مسار آل البيت بأحياء العاصمة، حيث يتم تنفيذ مخطط تطوير شارع الأشراف والملقب (ببقيع مصر) نظرا لاحتوائه على العديد من المعالم الأثرية الإسلامية والأضرحة التي تميزه عن غيره من المواقع والذي أصبح متحفا مفتوحا ونموذجا ثانٍ لشارع المعز لدين الله الفاطمي بالقاهرة التاريخية في وقت قياسي.

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أعمال التطوير تضمنت متابعة شاملة لكافة تفاصيل الأعمال ومنها إحلال وتجديد مرافق المياه والصرف الصحي من خلال أعمال الدفع النفقي والمطابق وبالوعات صرف مياه الأمطار لحل مشكلات الصرف الصحي كما تم رصف الأرضيات وإضافة نظم إضاءة تراثية وطلاء واجهات المنازل السكنية بألوان موحدة ورفع كفاءتها، بشكل يتناسب مع روح وعبق العصر الفاطمي، إضافة إلى تطوير الآثار والمساجد والأضرحة الموجودة بالشارع، وتركيب أحجار الهشمة وتطوير الأسوار وطلائها ومنها أسوار متنزه الخليفة مع توفير مواقع لعربات المأكولات التي يتم توفيرها بالشارع والتي ستساهم بتوفير فرص عمل للشباب الى جانب توفير عربات كهربائية لنقل الزوار بطول الشارع.

واستمرارا للجهود تم تطوير ميدان السيدة زينب والذي ارتدى حلة جديدة لاستقبال زواره بعد أن خضع خلال الفترة الماضية لجهود مكثفة لتطويره بهدف استعادة الشكل الجمالي والحفاظ على عمرانه وروحانياته التي تميزه عن غيره ومنها إنجاز الحديقة الكبرى (حديقة قنديل أم هاشم) لخلق متنفس صحى وبيئة نظيفة ومظهر جمالى يليق بالقيمة الحضارية والتاريخية للحى العريق .

ونوهت أنه بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية والتنفيذية أدت إلى خروج الأعمال بالمظهر اللائق من تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والتنسيق مع المرور لتنظيم حركة سير السيارات لتحقيق السيولة المرورية طوال اليوم وأوقات الذروة.

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