إحباط تهريب كمية كبيرة من الأدوية المحظورة بمطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكبة أفريقية تهريب كمية كبيرة من الادوية تحذر بعض وزارات الصحة من تعاطيه.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الإثيوبية القادمة من أديس أبابا استوقف محمد رمضان مكاوي مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من آدم عبد العزيز مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية بكثرة داخل حقائب الراكبة، قام ريمون غطاس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ بتكليف مصطفي بحر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما أسفر عن وجود كميات كبيرة من الادوية سالفة الذكر، قامت اميرة طلبة مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونة من هيثم أحمد عبد الحكم و محمود محمد فتحي و يوسف محمد و مها ممدوح و مريم عادل مآمير الجمرك تحت إشراف هاني احمد ابو طالب مدير الحركة وذلك لجرد وعد وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها ٢٢٢٠ عبوة وشريط بإجمالي ٤٤٧٠٠ قرص.

وأمرت اميرة طلبة مدير الإدارة الثالثة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٨٩ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكبة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.