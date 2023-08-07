زوج يثبت نشوز زوجته بمحكمة الأسرة لرفضها الإنجاب منه مرة أخرى

"بتخدعنى من 3 سنوات وتتعاطى أدوية لمنع الحمل وبالنهاية طلبت تسجيل شقة الزوجية باسمها حتى توافق على الإنجاب مني"، بهذه الكلمات بدأ المهندس "حمدى .ح" حديثه ، أثناء تحريره دعوى قضائية ضد زوجته لإثبات نشوزها تحمل رقم 4944 لسنة 2023.

وقال الزوج فى دعواه، تعرفت عليها أثناء الكلية فكانت زميلتى بكلية الهندسة لكنها تصغرنى بسنتين، وقفت بجانبها بعد الزواج حتى تم تعيينها بإحدى الشركات الكبرى، وأثمر زواجنا عن إنجاب ابنتنا الوحيدة فريدة.

وتابع الزوج، بعد إنجاب فريدة بثلاث سنوات طلبت منها التوقف عن تناول موانع الحمل حتى نتمكن من إنجاب طفل آخر يكون أخ أو أخت لفريدة، فطلبت مني تأجيل تلك الموضوع لفترة حتى تتمكن من تحسين وضعها بالعمل، لم اعترض وبعد فترة فاتحتها مرة أخرى بنفس الموضوع، فأخبرتنى بأنها ستتوجه للطبيبة غدا لتتابع معها بعد توقفها عن تناول أدوية منع الحمل ،وأكدت أنها بالفعل توقفت عن تناولها.

- خداع مستمر

وأضاف "حمدي"، استمررنا بهذا الوضع لمدة 3 سنوات وبكل مرة أطلب منها التوجه للطبيبة لمعرفة مشكلة تأخر الحمل لكن بلا جدوى، وبكل مرة تخدعنى وتخبرني بأن الطبيبة أكدت لها بعدم وجود مشكلة وأن المسألة مسألة وقت ليس أكثر.



وبعد 3 سنوات اكتشفت عدم ذهابها لأى طبيبة من الأساس وتناولها أدوية منع الحمل بانتظام، وعندما تشاجرت معها لمعرفة سبب عدم رغبتها فى الإنجاب مرة أخرى فكان ردها صادما، وهو بأن أصبح لها مكانة مؤثرة في عملها ولا تريد اى شئ يعطلها عن نجاحها

واختتم الزوج، غضبت عليها واتصلت بأهلها وطلبت منهم الحضور فكان ردهم بأن هذا من حقها لتأمين مستقبلها وبالنهاية خيرتنى بأن أسجل لها شقة الزوجية فى مقابل أن تحمل مرة أخرى وتأخذ إجازة سنوية من عملها فرفضت، فتركت المنزل وغادرت ورفضت العودة إلا بهذه الشروط.