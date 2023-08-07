إصابة 4 إثر تصادم "ميكروباص وملاكي" في البحيرة

أصيب منذ قليل 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بطريق" القاهرة - الإسكندرية"، الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد باستقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد 4 أشخاص مصابون بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي بالكيلو 107 اتجاه القاهرة، بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد 3 سيارات إسعاف وتبين إصابة كل من "وليد سعد إبراهيم، 28 سنة، كريم مدحت حيدر، 19 سنة، عبدالمنعم على أحمد، 20 سنة، أحمد سعيد جابر، 19 سنة، جميعهم مقيمون محافظة الجيزة، و مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم .

وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.