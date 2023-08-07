الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 4 إثر تصادم "ميكروباص وملاكي" في البحيرة

جريدة الدستور

أصيب منذ  قليل 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بطريق" القاهرة - الإسكندرية"، الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد باستقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد 4 أشخاص مصابون بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي بالكيلو 107 اتجاه القاهرة، بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة 

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد 3 سيارات إسعاف وتبين إصابة كل من "وليد سعد إبراهيم، 28 سنة، كريم مدحت حيدر، 19 سنة، عبدالمنعم على أحمد، 20 سنة، أحمد سعيد جابر، 19 سنة، جميعهم مقيمون محافظة الجيزة، و مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم .

وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

4 أشخاص إجراءات القانونية إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية اللازمة اسكندرية الصحراوي
ads

الأكثر قراءة

بالنسبة المئوية| تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2023/ 2024 ومصاريف الكليات

كاتب ليبي لـ"الدستور": التدخل العسكري في النيجر سيضر ليبيا والجزائر وغرب إفريقيا

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

اتحاد جدة يعرض مليار دولار لضم محمد صلاح.. والقرار فى يد يورجن كلوب (خاص)

إصابة 4 إثر تصادم "ميكروباص وملاكي" في البحيرة

مطران أسيوط: زيادة السيارات المجانية لنقل الزائرين أثناء احتفالات دير العذراء بدرنكة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية