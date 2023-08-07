كاتب صحفي: يجب تكاتف الجميع لمواجهة الأزمة الاقتصادية الضاربة للعالم

علق محمد أمين كاتب صحفي، عن اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي.

وقال خلال لقائه على صدى البلد، اليوم، أن اللقاءات بين الرئيس السيسي وزعماء العرب المستمرة توضح حجم وقوة العلاقة بين الدولة المصرية والأشقاء العرب خاصا بعد الاضطرابات الشديدة التي تحيط بالمنطقة العربية وداخلها، مما تؤثر بشكل كبير على عدد من القضايا العربية.

وأكد أن من المهم في مثل هذه اللقاءات الأخوية أن يكون هناك تشاور في القضايا العربية المختلفة والمضطربة بشكل خاص وكبير، ولكن يجب تكاتف الجميع لمواجهة الأزمة الاقتصادية الضاربة للعالم، خاصا وأنه بدون التكاتف والعلاقات القوية ما بين الدول سيؤدي إلى انهيار بعض الدول.

وأضاف أن المنطقة العربية لديها القضية الرئيسية وهي فلسطين، بالإضافة إلى أمن منطقة الخليج العربي، خاصا والتصريحات الأخيرة في العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مع تدخل الحليف الروسي في الأزمة، وهناك تشاور كبير للغاية بين مصر والبحرين والسعودية والإمارات في ذلك الأمر.