الكوميديا سبب شهرتها.. أبرز المحطات في حياة الفنانة نبيلة السيد

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنانة القديرة الكوميدية نبيله السيد التي رحلت عن عالمنا في 20 يونيو عام 1986 عن عمر يناهز 47 عاماً.

وتميزت الفنانة الكوميدية نبيله السيد بخفة الظل والحس الفكاهي ومن ضمن الإيفهات التي مازالت عالقة في أذهان الجماهير “عريس يابوي” من فيلم البحث عن فضيحة بطولة الفنان الزعيم عادل إمام والفنان الراحل سمير صبري، لتنال الشهرة الواسعة بعد إنطلاقها عام 1973 لتجذب قلوب الجماهير بكل سهولة.

وقدمت بعدها الفنانة الكوميدية نبيله السيد العديد من الأعمال الفنية البارزة التي أظهرت فيها موهبتها الخاصة وأبرز أدوارها:"القطار - الزواج والصيف - القط أصله أسد - النشالات الفاتنات - قضية عم أحمد - إلى من يهمه الأمر - فوزية البرجوازية - السطوح - الثعلب والعنب - الراقصة والطبال - كيدهن عظيم - شاطئ الحظ -رحلة عيون - حدوتة مصرية -

غريب في بيتي - سواق الأتوبيس" وغيرها من الأعمال التي لا تنسى لوقتنا هذا.

ابرز المحطات في حياة الفنانة نبيله السيد

ومن ضمن العوامل التي ساعدت الفنانة الكوميدية نبيله السيد على الظهور والدها الذي كان يعمل متعهد في الأفراح، وكان يمتلك محل للألات الموسيقية لتعمل معه كمغنية في حفالات الزفاف لتكون بداية إنطلاقها الحقيقة في الظهور على شاشات السينما من خلال المشاركة في فيلم “غزل البنات” مع الفنان الراحل نجيب الريحاني.

ورغم تألق الفنانة نبيله السيد في عالم السينما إلا أنها كانت عاشقة للغناء منذ الصغر وفي أحد لقاءتها التليفزيونية على “شاشة ماسبيرو” صرحت عن مطربتها المفضلة التي تأثرت بيها وهي الفنانة “نادية مصطفى” التي أشتهرت بأغنية “جانا لحدنا”، وقالت أن هذه الأغنية المفضلة لديها وأكثر أغنية تحبها لـ “نادية مصطفى” .