لإعلان عن إطلاق النسخة الأولى من جائزة الإيسيسكو لتحويل النفايات الحيوية إلى ألواح غذائية 2023

أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عن إطلاق النسخة الأولى من جائزتها لتحويل النفايات الحيوية إلى ألواح غذائية،

تهدف الجائزة إلى دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في تطوير تقنيات مبتكرة لاستخلاص البروتين والدهون والكربوهيدرات من الأغذية المهدرة، حيث سيتم منح ثلاث جوائز إلى أفضل ثلاثة مشاريع بالدول الأعضاء في الإيسيسكو، تختارها لجنة تحكيم مكونة من خبراء دوليين.

وتسعى الجائزة إلى تعزيز اهتمام الشباب والنساء في دول العالم الإسلامي بتطوير حلول مبتكرة للاستفادة القصوى من الأغذية المهدرة، عبر تطوير حلول مبتكرة، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وتستهدف دعم المختصين في تطوير التقنيات المبتكرة بمجال الأمن الغذائي، ورواد الأعمال في الاقتصاد الأخضر،

يحصل الفائز بالمركز الأول على (30 ألف دولار أمريكي)،

والفائز بالمركز الثاني على (15 ألف دولار أمريكي)،

ويحصل الفائز بالمركز الثالث على (5 آلاف دولار أمريكي).

وعلى الراغبين في المشاركة ملئ الاستمارة الخاصة بالجائزة على موقع الإيسيسكو الإلكتروني عبر الرابط

https://forms.office.com/r/XykXuzw39S

ويدعو مكتب الجوائز بالجامعة الراغبين من أعضاء الهيئة المعاونة بكليات الجامعة المعنية بسرعة استيفاء المتطلبات للجائزة

لمزيد من المعلومات عن الجائزة : الدخول على الرابط

https://icesco.org/