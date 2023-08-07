"الخارجية": مصر تدعم المقترحات الإفريقية لتسوية الأزمة بين الجيش السودانى والدعم السريع

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مصر تدعم المقترحات الإفريقية وتنسق مع الجميع لتسوية الأزمة بين الجيش السوداني والدعم السريع، وتشجع على وقف إطلاق النار في السودان، مؤكدا أن هدف اجتماع الآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول الجوار السوداني، وضع خطة عمل لحل الأزمة في أسرع وقت.

وأضاف المُتحدث باسم الخارجية، في تصريحاته، لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الاجتماع لا يفرض حلولًا على الأطراف السودانية ويحثهم على وقف إطلاق النار، وأن دول الجوار تقوم بجهود مُتعددة، وهم أكثر فهمًا وتأثرًا بالأزمة، موضحاً أن التعاون يحكم تحرك دول الجوار ولا نمانع وجود وساطات أخرى.

وتابع "أبوزيد"، أن الأزمة السودانية مُتعددة الجوانب ونعمل على توفير المساعدات لجميع السودان.

وكان وزير الخارجية سامح شكري، توجه إلى العاصمة التشادية ندجامينا، للمشاركة في الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان التي عقدت يوم 13 يوليو الماضي بالقاهرة.