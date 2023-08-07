مع الاحتفال بصومها.. أقدم مخطوط يحوي ترانيم السيدة العذراء

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الاثنين، ببدء صوم السيدة العذراء، وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، متحدث كنيسة الروم الارثوذكس أن كلمات اقدم ترانيم العذراء محفوظة في مخطوطة تعود إلى عام 250م، مكتوب فيها: "تحت حنانكِ نلتجئ يا أيتها الثيئوطوكوس. صلواتنا لا ترفضيها. بل في وقت المحن أنت تنجينا أيتها الطاهرة وحدها والمباركة وحدها"، وهذا يعني أن لقب "الثيوطكس"، أي "والدة الاله"، الذي تلقب به العذراء مريم، كان في وجدان في الكنيسة منذ العام 250م (على الأقل)، وعلى ذلك فإن الكنيسة تبنت هذا اللقب، "والدة الإله"، للعذراء مريم قبل أن يُقننها إيمانيًا الأباء المجتمعون في مجمع أفسس عام 431م، لإدانة نسطوريوس وهرطقته، "النسطورية.

وفي نشرة تعريفية له، عن سبب ترتيل صلاة براكليسي العذراء مريم أمام أيقونتها في صوم عيد رقادها، فقال إن صلاة "الباراكليسي" هي قانون ابتهال وتضرّع للسيدة والدة الإله العاضدة في الشدائد والأمراض والأحزان، والسبب في ذلك أن الصوم والدعاء يعدانا لعيد رقاد السيدة العذراء، لأنها الأم المحبة لجميع المسيحيين.

كما أن البراكليسي يتضمن الالتماس إلى مريم العذراء في مجازات رائعة تحتوي على دعاء وصلوات وتضرعات إلى والدة الإله الكلية القداسة لمساعدة المؤمنين في أوقات التجارب والآلام والأحزان وجميع أنواع التجارب. هناك العديد من التجارب التي تقود المؤمنين إلى الخطيئة وتجاهل الإرادة الإلهية. لهذا السبب نطلب من العذراء مريم أن تصبح ملجأ لنا.

كما نطلب فيه من العذراء مريم أن تحررنا من أهواءنا وأخطار الحياة اليومية، وبصلواتنا نسألها أن تقوينا في مصاعبنا اليومية وتحررنا من الأحزان والأمراض التي تصيبنا، كما لأن السيدة العذراء عانت نفسيًا كثيرًا بسبب المعاملة الظالمة والوحشية التي تعرض لها ابنها وصلبه. لهذا السبب أصبحت حامية المحزون والمظلوم عندما نسألها: "يا والدة الإله المقدسة، خلصِينا"، و"أيتها الفائق قدسها والدة خلصِينا"، وهي تخلصنا بشفعاتها ليسوع المسيح؛ لأن له المجد يستجيب لطلباتها، كما في عُرس قانا الجليل.. أنت يا عزراءُنا ملكة الملائكة وشفيعة أرواحنا.

وأكد انه خلال الصوم في مساء كل يوم تُقام صلاة "الباراكليسي" في الكنائس، عدا مساء كل سبت حيث تقام صلاة غروب اليوم التالي الأحد، و يوم 5 أغسطس مساء عيد التجلّي حيث تقام صلاة غروب العيد الذي يُحتفل به يوم 6 أغسطس، يوم 14 أغسطس مساء عيد رقاد والدة الإله حيث تقام صلاة غروب العيد الذي يُحتفل به يوم 15 أغسطس.