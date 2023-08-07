الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تكشف ملابسات اختطاف طفلة من والدتها بالقاهرة

اختطاف طفلة
اختطاف طفلة

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات تداول منشور يفيد بقيام سائق باختطاف طفلة من والدتها بالقاهرة.

يأتي هذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن قيام سائق سيارة أجرة "تاكسى" بخطف طفلة من والدتها بالقاهرة. 

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس باستقلالها سيارة أجرة "تاكسى"، وتوجهت لمنزل أهلية زوجها، وذلك لإنهاء الخلافات الزوجية بينهما، فحدثت مشاجرة بينها وبين زوجها على حضانة ابنتها 3 سنوات وخلال المشاجرة قامت بإعطاء ابنتها لسائق التاكسى التى كانت تستقله، وعقب ذلك فوجئت بانصراف السائق وبصحبته ابنتها.

بالانتقال إلى محل سكن المُبلغة تبين وجود سائق التاكسى وبصحبته ابنتها، وبمناقشته أفاد بأن المُبلغة طلبت منه التوجه بالطفلة إلى ذلك المكان خوفاً عليها من التعرض لأذى فى المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية خطف طفلة من والدتها لقسم شرطة النزهة مديرية امن القاهرة
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء بالأردن

محافظ القليوبية يتابع مشروعات حياة كريمة بشبين القناطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية