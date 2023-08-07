"الداخلية" تكشف ملابسات اختطاف طفلة من والدتها بالقاهرة

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات تداول منشور يفيد بقيام سائق باختطاف طفلة من والدتها بالقاهرة.

يأتي هذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن قيام سائق سيارة أجرة "تاكسى" بخطف طفلة من والدتها بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس باستقلالها سيارة أجرة "تاكسى"، وتوجهت لمنزل أهلية زوجها، وذلك لإنهاء الخلافات الزوجية بينهما، فحدثت مشاجرة بينها وبين زوجها على حضانة ابنتها 3 سنوات وخلال المشاجرة قامت بإعطاء ابنتها لسائق التاكسى التى كانت تستقله، وعقب ذلك فوجئت بانصراف السائق وبصحبته ابنتها.

بالانتقال إلى محل سكن المُبلغة تبين وجود سائق التاكسى وبصحبته ابنتها، وبمناقشته أفاد بأن المُبلغة طلبت منه التوجه بالطفلة إلى ذلك المكان خوفاً عليها من التعرض لأذى فى المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.