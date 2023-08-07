مؤتمر جماهيري حول "الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية" بالوادي الجديد

نظم مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، اليوم مؤتمرا جماهيريا حول "الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية الزراعية"، شارك فيها مسؤولون من البنك المركزي ومديرية الزراعة وممثلون عن بعض البنوك الحكومية المهتمة بدعم المزارعين، في حضور مزارعين ومستثمرين في قطاع الزراعة، بقاعة المركز.



استهدف المؤتمر بحث آليات دعم وتمويل الزراعات التعاقدية من أجل التوسع في هذه المحاصيل لتقليل استيراد السلع الاستراتيجية والعمل على تحقيق الأمن الغذائي، لا سيما وأن الزراعة هي المهنة الأساسية في محافظة الوادي الجديد والمجال الاستثماري الأكثر قبولا في المحافظة.

كما نظم مركز إعلام الداخلة، ندوة تثقيفية حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بالتعاون مع اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة والوحدة المحلية لمركز الداخلة، بمشاركة المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز ومدينة الداخلة، ومدير عام مركز المعلومات بمحافظة الوادي الجديد ونجلاء عبد الرحمن، ونادية عزمي مقرر المجلس القومي للمرأة فرع الوادي الجديد، حضر الندوة عدد من أصحاب المشروعات المشاركين في منصة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، واستهدفت التوعية بالمبادرة في مرحلتها الثانية وتحفيز المواطنين من أصحاب المشروعات المتميزة على المشاركة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة والمنافسة على مستوى محافظات مصر.



وقالت مدير مركز المعلومات بالمحافظة ومقرر اللجنة التنفيذية نجلاء عبد الرحمن، إن المشاركة في المبادرة متاح لأصحاب المشروعات المتوافقة مع الاشتراطات المعلنة للمبادرة، حتى نهاية يونيو الجاري، مشيرة إلى أن المبادرة استقطبت حتى الآن ٢٣٠ مشاركا عبر المنصة الإلكترونية من أبناء المحافظة.



وذكرت أنه خلال المرحلة تم اختيار ١٨ مشروعا متميزا على مستوى محافظات مصر، فازت محافظة الوادي الجديد بمشروعين من بين هذه المشروعات المختارة حازت إعجاب لجنة التحكيم.



وتناولت مدير مركز المعلومات بالمحافظة تفاصيل عديدة خاصة بالمبادرة من بينها أهدافها، ومستويات المشروعات المشاركة واشتراطات المشاركة عبر المنصة، والفئات المستهدفة ومعايير المبادرة، مؤكدة توفير كافة وسائل الدعم للمشاركين وتحفيز الآخرين على المشاركة والتنسيق بين مختلف الأجهزة بالمحافظة لتوفير الدعم لأصحاب المشروعات.

