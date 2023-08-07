حمدى البطران يكشف تفاصيل أعماله المقبلة

كشف الكاتب اللواء حمدى البطران، عن تفاصيل أعماله المقبلة، قائلا: "لدي روايتان أعكف الآن عليهما الآن إحداهما تاريخية، عن "الملكة كليوبترا" وهي محاولة لقراءة تاريخ تلك الملكة التي كتب الكثير عنها، وهي ملكة مصرية حكمت شعبها وهي تتطلع للمجد والرقي، مستغلة ما منحته لها الطبيعة من جمال وأنوثة وتأثير طاغي، وسط مؤامرات تكالبت عليها من الداخل ومن الخارج. في وقت فاصل من التاريخ، قبل ظهور المسيحية بقليل، من خلال تعاملها مع قادة عظيم من الرومانيين الذي كان يفرضون سيطرتهم على مصر منذ عهد الإسكندر الأكبر".

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور": “تستعرض الرواية ما يحدث في البلاط الملكي وعلاقتها بكل من يوليوس قيصر الإمبراطور الروماني الشهير، ومارك أنطونيو، وكلا الرجلين وقع في غرام كليوباترا في توقيت مختلف، وارتبطت بهما وأنجبت منهما. وتحاول بقدر امكانياتها الأنثوية ان تورث عرشها لأولادها بعدها، أحاول استكمالها”.

واستكمل في تصريحات لـ"الدستور": "أما عن الرواية الأخرى بعنوان "التقرير" أبحث لها عن ناشر، تحكي عن تقرير سري رفعه كاتب سياسي للجهات العليا، مقابل إسقاط بعض القضايا عن كاهله، تتناول فترة السيولة في كل شيء في أعقاب ثورة 2011، ضد بعض الشخصيات التي تعامل معها، بعضها شخصيات حزبية وبعضها نسائية، يرصد فيه تحركاتهم اليومية، وكيفية اكتسابهم المال وعلاقاتهم المريبة بالدولة، وعلاقات بعض الثوار بالدول الأجنبية، وتصف الرواية بالتفصيل حلة البلاد في تلك الفترة الحالكة السواد".

وصرح البطران أنه يفكر في كتاب آخر على نسق كتاب حكايات عابرة الذي أصدرته الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالطبع يأتي ذلك عبر موضوعات جديدة ومختلفة عن الكتاب الأول، والموضوعات بعضها مأخوذ عن كتب الرحالة والمؤرخين المصريين والأجانب وملاحظاتهم أثناء زيارتهم لمصر في فترات مختلفة من التاريخ، وبعض الرحالة الذين كتبوا عن الجزيرة العربية والشام، وبعض ملاحظاتهم عن البلاد التي زاروها ودورهم التاريخي في نهوض البلاد وقيام حكومات فيها.