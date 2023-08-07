الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يحسم مصير إعارة بعض اللاعبين الشباب

نادي الزمالك
نادي الزمالك

يحسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني، إمكانية خروج بعض اللاعبين الشباب على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يتم حسم هذا الملف بين الجهاز الفني وإدارة النادي خلال الفترة المقبلة.

وهناك رغبة مشتركة بين الجهاز الفني وإدارة النادي في خروج عدد من اللاعبين الشباب على سبيل الإعارة، وبالتحديد الذين تواجدوا مع الفريق الأول خلال الفترة الماضية، من أجل أن يكتسبوا الخبرات وتكون لهم فرصة المشاركة ومن ثم يعودوا مرة أخرى للفريق.

وهناك بعض الشروط لخروج اللاعبين الشباب وهو أن يكون النادي بالدوري الممتاز، بالإضافة إلى الشرط الأهم وهو وجود فرصة للمشاركة.

وهناك عروض للعديد من اللاعبين الشباب من بعض أندية الدوري للحصول على خدماتهم على سبيل الإعارة، أبرزها حاتم سكر وأيشو ومحمد صلاح.

وكان الجهاز الفني للفريق  الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، قد قرر منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يومًا عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

وقرر المدير الفني عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادًا للموسم الجديد.

وتعادل فريق الزمالك مع النصر السعودي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس، باستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

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