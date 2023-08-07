وزير الرى يشيد بالدور البارز لهيئة المساحة فى حصر وتحديد الأملاك وأعمال الرفع المساحى

أشاد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، بالدور البارز لهيئة المساحة في مجال حصر وتحديد الأملاك وأعمال الرفع المساحي التي تشارك بها الهيئة في العديد من المشروعات القومية، مثل مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام، ومشروعات النقل المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري؛ لمتابعة أعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة للمساحة وإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة وتثمين الأراضي والمنشآت.

واستعرض الدكتور سويلم إجراءات الهيئة في مجال تثمين الأراضي والمنشآت المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة، حيث إنه عند ورود طلب من أي جهة- مستوفي للأوراق المطلوبة- فإنه تتم مراجعة الأوراق وإعطاء رقم للمشروع وفتح ملف تحديد للمشروع وملف تثمين للمشروع، ثم إرسال الأوراق إلى مديرية المساحة المختصة، حيث تبدأ الإدارة العامة للتثمين بمديرية المساحة في أعمال التثمين من خلال تشكيل لجنة تحضيرية للمعاينة على الطبيعة وإعداد تقرير استشاري مبدئي وتحويل كل أوراق التثمين إلى اللجنة العليا لتعويضات نزع الملكية لمراجعتها والانتقال للمعاينة على الطبيعة وإعداد التقديرات النهائية للتعويضات وإرسالها إلى مديرية المساحة المختصة لاستكمال باقي الإجراءات، وفقا لما نص عليه القانون وهي استصدار قرار المنفعة العامة ومراجعة الحصر بالطبيعة وإعداد كشوف الحصر النهائية والإعداد للعرض والنشر وتلقى الاعتراضات حال وجودها ودراستها بمعرفة لجنة فحص الاعتراضات بالمديرية، ليتم بعد ذلك السير في إجراءات صرف التعويضات.

وقال الوزير إن من أمثلة المشروعات التي شاركت فيها هيئة المساحة، الطريق الدائري الإقليمي، الطريق الدائري الأوسطي، محور جيهان السادات، محور 26 يوليو، محور الفريق كمال عامر، محور إمبابة/ البراجيل، محور شمال الأقصر، محور منفلوط، محور روض الفرج - شبرا / بنها الحر، تطوير محوري دراو على النيل وبديل خزان أسوان، ومشروع القطار الكهربائي السريع بين العاصمة الإدارية ومدينتي السلام والعاشر، ومشروع قطار المونوريل بين مدينة الجيزة ومدينتي زايد والسادس من أكتوبر، بالإضافة لتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمواقع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 3224 موقعا بمختلف محافظات الجمهورية.

ووجه الدكتور سويلم باستمرار التنسيق القائم بين الهيئة وكافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بما يحقق خدمة المواطنين وسرعة تنفيذ المشروعات القومية.

جدير بالذكر أن هيئة المساحة تقدم خدماتها للمواطنين ولجهات الدولة المختلفة من خلال حصر وتحديد الأملاك للأفراد وبعض الجهات بالدولة مثل مصلحة الري وهيئة الصرف بوزارة الري وهيئة السكة الحديد ووزارة الأوقاف وعدد من المحافظات، كما تقوم الهيئة بإنتاج الخرائط الطبوغرافية بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية وأعمال التخطيط العمراني والتعداد السكاني وتوصيل المرافق وتلبية احتياجات أجهزة الدولة والقطاع الخاص من الخرائط والتي يتم إتاحتها في صورة رقمية وورقية.