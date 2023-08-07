أستاذ طب وقائى: مبادرة 100 يوم صحة إنجاز كبير يضاف لوزارة الصحة

قال الدكتور شريف حتة، أستاذ الطب الوقائي، إن مبادرة 100 يوم صحة إنجاز كبير يضاف إلى إنجازات وزارة الصحة، حيث تعمل الوزارة على تقديم مبادرات تستهدف دعم صحة المواطن.

وأضاف "حتة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تقوم بتحويل المرضى الذين يحتاجون إلى إجراء عملية جراحية إلى المستشفيات للحصول على الرعاية الصحية واستكمال خطة العلاج.

وأشاد أستاذ الصحة العامة باهتمام الدولة بفئة الأطفال حديثي الولادة، حيث لم تكن تحصل هذه الفئة على الاهتمام بالقدر الكافي، لافتا إلى أن الاهتمام بالإنسان منذ ولادته يسهم في جعله سويا نفسيا وصحيا.