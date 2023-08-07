الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية العراقى للمفوض الأممى: حريصون على تعزيز وحماية حقوق الإنسان

فؤاد حسين
فؤاد حسين

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم، حرص الحكومة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد.

وذكر بيان للوزارة الخارجية العراقية أن فؤاد حسين استقبل، اليوم، مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، فـي مقر الوزارة ببغداد، بحضور وكيل الوزارة للشئون متعددة الأطراف والشئون القانونية عمر البرزنجي، ورئيس دائرة حقوق الإنسان، ورئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية، ومسئول ملف المفوّضية السامية لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية.

وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين العراق ومفوضيَّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أنه تم التطرق إلى آثار التغير المناخي في العراق على حقوق الإنسان، وجهود العراق في مسألة تعزيز حقوق المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً، وحريَّة الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات، وجهود العراق في تحقيق معايير العدالة والضمانات القانونيَّة بما يضمن الحريات المدنيَّة والسياسيَّة للعراقيين كافة.

وأكد حسين حرص الحكومة العراقية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبما ينسجم مع الدستور العراقيّ وتوجهات وقيم المجتمع العراقيّ، وحرص العراق كذلك على بناء ثقافة حقوق الإنسان، والتي تحتاج إلى وقت، لا سيما بعد سنوات طويلة من حقبة ديكتاتورية وأزمات متلاحقة جرت في العراق.

من جانبه، قـدم فولكر تورك الشكر لوزير الخارجية، معرباً عن تقديره جهود العراق في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأبدى استعداده لتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة للعراق.

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