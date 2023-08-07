رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم الطلاب في ختام دورة مواجهة إدمان وتعاطي المخدرات

نفذت جامعة كفر الشيخ ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة عددا من الفعاليات منها الدورات التدريبية للطلاب ليكونوا سفراء للجامعة في نشر الوعي داخل كليات الجامعة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في إطار تنفيذ خطة الدولة، بالجامعات المصرية لمواجهة ظاهرة إدمان وتعاطي المخدرات، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، انطلاق رابع الدورات التدريبية التوعوية من كلية علوم الثروة السمكية والمصايد، وقد تمحورت الدورة في أبعاد مشكلة المخدرات والإدمان في مصر، ودور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مواجهة المشكلة، والمخدرات والفئات المجتمعية، وعوامل الخطورة والحماية من المخدرات، ودور الوعي في مواجهة مشكلة المخدرات، وأثر المخدرات على استقرار المجتمع، والمخدرات كأحد أشكال الحروب، والأنواع الحديثة من المخدرات، وتحديات في مواجهة المخدرات.



ومن جانبها، فقد أشارت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الدورة تطرقت إلى التعرف على فئات المدمنين، وماهي المحفزات الخارجية سواء مجتمعية أو غير مجتمعية التي تعد سببا في الإقبال على الإدمان، وتوضيح أنواع الإدمان والمخدرات، والمخاطر الصحية الناتجة عنها، وأشكالها المتنوعة المعروفة منها وكذلك الأنواع الجديدة المستحدثة ومخاطر كل نوع من تلك الأنواع الجسدية والعقلية علي الدم ومناعة الجسم وعلى الجهاز العصبي وباقي الأعضاء.

وفي نهاية الندوة تم مناقشة وسائل العلاج الممكنة وعن الانسحاب من الإدمان كأحد تلك الوسائل وطرق الوقاية، وإعطاء بعض النصائح لتجنب الإدمان شملت نصائح خاصة بالأسرة والشباب.

واختتمت الدورة بقيام الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ابراهيم الهواري، بتسليم الشهادات وتكريم طلاب كلية علوم الثروة السمكية والمصايد في ختام الدورة التدريبية.