الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صحيفتان كويتيتان تبرزان تأكيد الرئيس السيسى مواصلة بذل أقصى الجهد للحد من آثار الأزمة الاقتصادية

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أبرزت صحيفتا "الأنباء" و"الراي" الكويتيتان الصادرتان صباح اليوم الإثنين، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مواصلة بذل أقصى الجهد للحد من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين، واستيعاب الضغوط التضخمية، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعظيم دور القطاع الخاص.

وأوضحت صحيفة "الأنباء"، تحت عنوان "السيسي يؤكد مواصلة الجهد لاستيعاب الضغوط التضخمية"، أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله.

وتابعت الصحيفة أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، صرح بأن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات الاقتصاد المصري، وآخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية، في ضوء التحديات السائدة على الصعيد الدولي، التي تفرض تبعات اقتصادية على مختلف اقتصادات العالم ومن بينها مصر، حيث تم عرض الإجراءات الجادة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لمواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وجذب الاستثمارات المتنوعة، كما اطلع الرئيس في ذات السياق على أبرز المستهدفات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وجهود التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية لمواصلة تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي.

من جانبها، ذكرت صحيفة "الراي"، تحت عنوان "السيسي يوجه بمواصلة الجهود للحد من آثار الأزمة العالمية على المواطنين"، أن الرئيس السيسي، عقد أمس، في المقر الرئاسي، في العلمين الجديدة، اجتماعًا بحضور قيادات حكومية وأمنية واقتصادية، تناول مؤشرات الاقتصاد، في ضوء مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية، والتحديات السائدة دوليًا، والتي تفرض تبعات على اقتصادات العالم، ومن بينها مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي وجه بمواصلة بذل الجهد للحد من آثار الأزمة على المواطنين، واستيعاب الضغوط التضخمية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعظيم دور القطاع الخاص، بما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين خاصة من خلال القضاء على المعوقات البيروقراطية وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي، بما يساعد على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز المكتسبات التنموية التي تحققت في مختلف المجالات.

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