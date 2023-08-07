اليوم.. اجتماع الدورة الـ31 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة "مدبولي"

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، بأن الدورة الـ 31 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، ستعقد اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، إلى العاصمة الأردنية عمان، في مستهل زيارة رسمية، على رأس وفد رفيع المستوى، يرأس خلالها وفد مصر فى اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة .

ويضم الوفد الرسمي المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسن شحاتة، وزير العمل