أستاذ اقتصاد: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إنجاز كبير فى ظل الأزمات العالمية

قال الدكتور محمد شادي، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة مستمرة في زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي شهرًا بعد الآخر.

وأوضح "شادي"، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" والمذاع على فضائية "دي ام سي"، أن ما تقوم به الدولة في رفع الاحتياطي الأجنبي يعد إنجازًا كبيرًا في ظل الأزمات التي مر بها العالم والدولة المصرية من أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أن الاحتياطي الأجنبي حافظ على استقراره خلال التسعة أشهر الماضية، وحقق 900 مليون دولار، وذلك بسبب ارتفاع تدفق النقد الأجنبي من كل المؤسسات المصرية.

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن هناك ارتفاعًا في حجم الصادرات، وإيرادات قناة السويس، وتدفق الاحتياطي النقدي الأجنبي من جميع المؤسسات.

وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أكد في وقت سابق أن الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع القناة الجديدة لم تتوقف عند كونه أحد مشروعات التطوير فحسب، بل كانت نقطة الانطلاق الحقيقية نحو تبني استراتيجية تنموية متكاملة لتطوير المجرى الملاحي للقناة والحفاظ على مكانتها الرائدة رغم التحديات العالمية المختلفة.