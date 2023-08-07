الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط منشأة تعيد استخدام زجاجات المياه الفارغة وتعبئتها بمياه غير صالحة بمطروح

ضبط منشأة تعيد استخدام
ضبط منشأة تعيد استخدام زجاجات المياه الفارغة

قالت المهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، إنه في سابقة تعد الأولى من نوعها نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح بالاشتراك مع مباحث التموين بمطروح وإدارتي الرقابة والتجارة الداخلية ومديرية الصحة بمطروح من ضبط إحدى المنشآت التي تعمل بدون ترخيص تقوم بإعادة استخدام زجاجات المياه المعدنية الفارغة وتعبئتها بالماء لبيعها مرة أخرى لجمهور المستهلكين. 

وأوضحت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، أن تقارير مديرية الصحة بمطروح أفادت بأن المياه المستخدمة في تعبئة الزجاجات غير صالحة للشرب لوجود فطريات بها وشوائب كثيرة به، مشيرة إلى أنه تم أيضا ضبط عدد من المخالفات. 

وأضافت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، أنه تم أيضا ضبط بعض المخابز البلدية (مخبزين) بإنتاج خبز ناقص الوزن، بالإضافة إلى حالات بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي وكان عدد المحاضر المحررة خلال هذه الحملة هو 19 مخالفة تموينية

وتضمنت المخالفات “إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، بيع سجائر بأزيد من السعر المقرر،  عدم توافر مواد بترولية ببعض محطات خدمة وتموين السيارات، مخالفة عدم نظافة أدوات العجن والرغيف المستخدمة في إنتاج الخبز البلدي، بالإضافة الى مخالفات اخرى تتعلق بعدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في المواد الغذائية ومخالفات عدم الإعلان عن البضائع المعروضة ببعض المحلات” مؤكدة على أنه تم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

ضبط منشأة تعيد استخدام زجاجات المياه الفارغة
ضبط منشأة تعيد استخدام زجاجات المياه الفارغة
ضبط منشأة تعيد استخدام زجاجات المياه الفارغة
ضبط منشأة تعيد استخدام زجاجات المياه الفارغة
ضبط منشأة تعيد استخدام زجاجات المياه الفارغة
ضبط منشأة تعيد استخدام زجاجات المياه الفارغة
ضبط منشأة تعيد استخدام زجاجات المياه الفارغة
ضبط منشأة تعيد استخدام زجاجات المياه الفارغة
ضبط منشأة تعيد استخدام زجاجات المياه الفارغة
ضبط منشأة تعيد استخدام زجاجات المياه الفارغة
ضبط منشأة تعيد استخدام زجاجات المياه الفارغة
ضبط منشأة تعيد استخدام زجاجات المياه الفارغة
التموين والتجارة الداخلية المياه المعدنية مديرية الصحة بمطروح منشاة تعمل بدون ترخيص مياة غير صالحة للشرب
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