لمرضى السكر.. "الصحة" توضح الطريق الصحيحة لاستخدام وحفظ قلم الإنسولين

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الطريقة الصحيحة لاستخدام وحفظ قلم الإنسولين، وذلك فى إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لافتة إلى ضرورة التوجه لنقاط فحص 100 يوم صحة للكشف والاطمئنان على صحة الأسرة، وجاءت توصيات الوزارة كالتالى.

- الطريقة الصحيحة لاستخدام وحفظ قلم الإنسولين

- لا يتم حفظ القلم بإبرة متصلة.

- اتباع تعليمات الحفظ على الملصق أو نشرة العبوة المرفقة مع الأنسولين.

- يمكن حفظ الأقلام غير المفتوحة فى الثلاجة حتى تكون جاهزة للاستخدام.

- حفظ الأنسولين فى مكان بارد وجاف.

- عدم ترك قلم الإنسولين فى ضوء الشمس المباشر.

- التخلص من الأقلام المجمدة أو المعرضة لدرجة حرارة أعلى من 30 درجة مئوية.

- الاحتفاظ بالقلم فى علبة باردة فى حالة السفر.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان دعت جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن "15335".