الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على شاب قتل شقيقه و طعن والدته بسبب خلافات بسوهاج

جثة
جثة

لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه على يد شقيقه إثر إصابته بجرحين طعنيين، بينما أصيبت والدته البالغة من العمر 60 سنة مصابة بجرح قطعي بالأذن، إثر تعدى  شقيق الأول ونجل الثانية بالتعدي عليهما بسبب خلافات بينهما.

كانت البداية عندما تلقي اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغًا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بوقوع خلافات بين عدد من الأشخاص بدائرة المركز نتح عنها مصرع مزارع وإصابة والدته.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج بورود إشارة من مستشفي سوهاج الجامعي لمركز سوهاج بوصول كلًا من "محمد. ف. ا. م" 25 سنة مزارع جثة هامدة، إثر إصابته جرحين طعنيين بالصدر وآخر بالظهر، ووصول والدته "سعيدة. م. ع. ا" 60 سنة، ربة منزل، مصابة بجرح قطعي بالأذن اليسري وآخر بالخد الأيمن، ومقيمان دائرة المركز.

وبسؤال المصابة الثانية اتهمت نجلها المدعو "كرم. ف. ا. م" 35 سنة مزارع ومقيم بذات العنوان بالتعدى عليهما بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته نجم عنه وفاة نجلها المذكور وحدوث إصابتها على إثر مشاده كلامية بينهم بسبب خلافات مالية، وتم ضبط المتهم وبحوزته الآداة المستخدمة سكين بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

إدارة المباحث الجنائية إثر إصابته التحريات أ العرض على النيابة العامة القبض على شاب اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية
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