البطولة العربية.. موسيمانى بعد وداع الوحدة: التتويج بالبطولة لم يكن هدفنا

تحدث الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الوحدة الإماراتي، عقب وداع فريقه البطولة العربية بعد الهزيمة أمام الشباب السعودي.

وخسر الوحدة أمام الشباب بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "فريقي قدم مباراة جيدة للغاية وأعتقد أننا كنا الطرف الأفضل حتى بعد طرد لاعبنا عندما لعبنا 10 لاعبين ضد 10 لاعبين".

وأضاف: "التتويج بالبطولة لم يكن هدفنا الرئيسي ولم نفكر فيه على الإطلاق، وحققنا هدفنا من المشاركة من وهو الاستعداد لبطولة الدوري الإماراتي أمام أندية قوية".

وتابع: " من الجيد أن يعلم اللاعبون أنهم قادرون على مواجهة فرق كبرى وأنهم يمكنهم المنافسة على أعلى المستويات".

واختتم: "قمت باستبدال علاء زهير بـ فارس جمعة لأن الأخير كان يسدد بشكل جيد في التدريبات".