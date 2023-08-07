إصابة 9 أشخاص بكسور وجروح وكدمات إثر حادث مرورى بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة "تومناية" بطريق "القاهرة _الإسكندرية" الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد 9 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب سيارة "تومناية" بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، وحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: “محمد أشرف سعد، 66 سنة، وسميحة سعيد دويدار، 45 سنة، ونبيل هارون، 56 سنة، وهاني لطفي عبدالغني، وشريف حمدي حامد، 47 سنة، وأديب الكسان غطاس، 62 سنة، وأشرف محمد علي، 57 سنة، ومحمود محمد محمود، 62، وأشرف محمد عياد، 65 سنة”، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم

ونقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.