لجنة مكبرة لمتابعة الانضباط داخل مستشفى فارسكور بدمياط

وجه الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، بتشكيل لجنة مكبرة من إدارة الطب العلاجي للمرور على مستشفى فارسكور المركزي لمتابعة التزام وانضباط الفريق الطبي وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية واشتراطات الحماية المدنية وأبرز المعوقات الفنية وسرعة حلها .

وتم مرور اللجنة برئاسة الدكتور محمد فهيم مدير عام الطب العلاجي على الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى بدءا بقسم الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والغسيل الكلوي والحضانة، وتم متابعة لتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالاستقبال وقسم العناية المركزة، وتم مناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

كما تم متابعة لسجلات مرضى الكلى وتوفير أي احتياجات طبية لهم، وتم التأكد من توافر المستلزمات اللازمة للعمل، والتأكيد على متابعة مدى رضا المرضى عن الخدمة المقدمة لهم من خلال فرق خدمة المواطنين.

وواصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".