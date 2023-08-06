فرنسا تتضامن مع المغرب وتعزّي في ضحايا حادث الحافلة

عبرت فرنسا عن خالص تعازيها وتضامنها مع المملكة المغربية في ضحايا حادث حافلة الركاب في إقليم أزيلال، والذي أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.

وجاء في منشور لوزارة الخارجية الفرنسية عبر منصة "إكس"، تعرب فرنسا عن خالص تعازيها لأسر الضحايا الذين لقوا حتفهم في حادث الحافلة في المغرب.

وأضافت الخارجية الفرنسية: "ونعرب عن تضامننا الكامل مع السلطات المغربية والشعب المغربي الذي عصفت به هذه المأساة".

وكانت حادثة سير أودت بحياة 24 شخصاً في إقليم أزيلال وسط المغرب اليوم الأحد، في حصيلة تعد من بين الأعلى التي تسجلها البلاد لحوادث السير.

وذكرت سلطات الإقليم إن حافلة تقل ركاباً كانت متجهة إلى السوق الأسبوعية في مدينة دمنات وانقلبت من فوق أحد المنعطفات، فيما فتح تحقيق لتحديد ملابسات هذه المأساة، وفق وكالة فرانس برس.