رفع 200 طن مخلفات خلال حملات نظافة مكثفة بقرى المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بشوارع أحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقري التابعة لها وقامت برفع 200 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا أن أقسام البيئة بقرى بنى محمد سلطان والبرجايه وبنى احمد الغربيه ونزلة حسين وحى غرب تمكنت من تنفيذ حملات مكثفه بشوارع القرى والاحياء على مدار اليوم واسفرت الحملات على رفع ما يقرب من ٢٠٠ طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليوميه بشوارع القرى وشوارع واورقة حى غرب ونقلها إلى الأماكن المخصصه لها بعيدًا عن الكتلة السكانية لتحسين مستوى النظافه والحفاظ على المظهر الجمالى وتوفير بيئة صحيه وتم رى المسطح الاخضر لليوم التانى على التوالى وذلك تحت إشراف نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء القرى والاحياء.

وأكد رئيس المدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا وتأكيده على المتابعه المستمرة لكافة الأعمال الصحيه وتكثيف حملات النظافة لرفع كفاءة منظومة النظافة مشيرا إلي أنه كلف رؤساء المجالس المحلية بالقري والاحياء بتكثيف الرقابة على أعمال النظافه بالقرى والاحياء لتوفير بيئة صحيه وتجنب انتشار الأمراض والاوپئه

وأشار رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تكثف من حملات النظافة من خلال ورديات صباحية ومسائية تتم علي مدار اليوم بجميع شوارع أحياء المدينة والقري التابعة لها وتقوم بنقل المخلفات والقمامة أول بأول للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة وللحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقري التابعة لها مشيرا إلي أن الوحدة المحلية تولي ملف النظافة اهتمامًا كبيرًا.

364751718_766996895433935_1282632161435771957_n

365304498_766996785433946_8408763305978021890_n

365283589_766996822100609_2220999872344914295_n

365261000_766996418767316_4489712224496989815_n