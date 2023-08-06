"كلامك عني شرف".. تامر حسني يشكر سناء منصور بعد إشادتها به في مهرجان العلمين

خلال تقديمها لحلقة اليوم من برنامج السفيرة عزيزة الإعلامية سناء منصور مع شيرين عفت، قالت سناء: لم ألتقِ تامر حسني، وأنا بموت فيه وبحبه جدا، لما بيغني بحس إنه بيديني إحساس إن فيه من عبدالحليم حافظ، لأنه مطرب ومؤلف وملحن وممثل ودمه شربات في التمثيل، وكنت أتمنى أن أحضر حفله.

رد تامر حسنى

وووجه الفنان تامر حسني، الشكر للإعلامية سناء منصور، بعدما عبّرت عن إعجابها به، وإشارتها إلى أنها كانت تتمنى أن تحضر حفله في مهرجان العلمين.

وكتب عبر خاصية الاستورى بحسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام: الإعلامية الكبيرة الرقيقة سناء منصور، كلامك شرف أوي ليا وأنا كمان بحبك جدا وبالنسبة لأنك كان نفسك تحضري حفلتي.. إن شاء الله أنا اللي هاجيلك مخصوص أغنيلك وأسلم عليكِ وكل تحياتي للإعلامية شيرين عفت.