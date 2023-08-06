إزالة 5 حالات تعدٍ ومخالفات بناء خلال حملات بأحياء وقرى المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وتمكنت من إزالة 5 حالات تعدٍ وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية الازمة.

قال اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا ان الوحده المحليه بقرية بنى محمد سلطان نظمت حمله مكبره بشوارع القريه لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية واراضى املاك الدوله او البناء العشوائى لتنفيذ القانون واسفرت الحمله على رصد وتنفيذ إزالة فوريه لحالتى تعدى فى المهد بالبناء المخالف على اراضى زراعية بقرية المطاهره البحريه دوار شعراوى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف ليكون عبرة لمن تسول له نفسه المساس بمخالفة القوانين المنظمه للبناء اشرف على الحمله إكرام محمد، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا و امال محمد رئيس الوحده المحليه بالقريه وقسم التنظيم والمتغيرات.

وأضاف رئيس مركز ومدينة المنيا ان حى غرب المدينه تمكن من تنفيذ إزالة فوريه لثلاثة حالات بناء بدون تراخيص بمساحة 220 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف لمنع البناء العشوائى وتنفيذا للقوانين المنظمه للبناء، مشيرًا إلى أن الحملة اشرف علىها عماد محمود نائب رئيس مركز ومدينه المنيا ومحمد صابر رئيس حى غرب ومساعديه.

وأكد رئيس المدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا التي شدد خلالها على ضرورة المتابعه المستمرة لكافة التعديات على الأراضي الزراعية واراضى املاك الدولة أو البناء العشوائى وعدم التهاون والتصدى الفورى لأى شكل من أشكال التعدى ومخالفة القوانين المنظمه للبناء موجهًا برصد المخالفة والتعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابه العامة، لافتًا إلى أن هذه التعديات ومخالفات البناء يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية وفرق الرسد الميداني بقيادة رؤساء الأحيال والوحدات المحلية بالقري.

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