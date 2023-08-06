ولي العهد السعودي يتسلم رسالة خطية من العاهل المغربي

تسلم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، رسالة خطية من العاهل المغربي محمد السادس، حيث تتناول العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتسلم الرسالة نيابة عن ولي العهد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، خالد بن عبد الرحمن العيسى، خلال استقباله في الرياض، اليوم الأحد، وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، فضلا عن تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.