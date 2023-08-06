يسري المغازي: قمة السيسي وبن زايد فرصة لتعزيز العمل العربي المشترك

أكد النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أهمية القمة المصرية الإماراتية، التي عقدت بين كل من الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في مدينة العلمين، قائلًا: “تأتي في توقيت مهم وفي ظل ظروف إقليمية وعالمية صعبة، لكنها دلالة على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين”.

وأشار المغازي، إلى بحث القمة المصرية الإماراتية، سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك بين الدولتين، في المجالات الاقتصادية والتنموية، وعلى النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي نحو التقدم والاستقرار والازدهار، فضلا عن بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتطابق الرؤى بشأن أهمية تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المتنامية في المنطقة والعالم.

وقال رئيس عربية البرلمان: مصر والإمارات بينهما علاقات قوية ومتشعبة على مدى السنوات الماضية، وقمة السيسي وبن زايد جاءت لتعمل على تعزيزها والدفع بها إلى مجالات أكبر، مشيرًا إلى حرصهما على مواصلة التنسيق الوثيق على جميع المستويات في ضوء ما يربط البلدين من أواصر تاريخية وطيدة على المستويين الرسمي والشعبي.

وأوضح النائب يسري المغازي، أن أهمية قمة السيسي وبن زايد، من منطلق دفع العمل العربي المشترك وتنسيق الجهود بين الدولتين في مختلف القضايا والأزمات في المنطقة.