الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سبتمبر.. أحمد عز يبدأ تصوير فيلمه الجديد "لعبة الموت"

أحمد عز
أحمد عز

يخوض الفنان أحمد عز بطولة فيلم لعبة الموت، إذ ينهى تحضيراته النهائية تمهيدًا لبدء التصوير ويشاركه فى البطولة الفنانة منة شلبى، ومن إخراج أحمد علاء، ويحمل توقيع صلاح الچهيني.

أعمال تعاقد عليه أحمد عز

كما تعاقد عز على بطولة  فيلم موسم صيد الغزلان، المأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد ومن إخراج إسلام المرسي.

الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق


وفي ذات السياق، يواصل أحمد عز التحضيرات المتواصلة للجزء الثالث من فيلم «ولاد رزق» مع المخرج طارق العريان والنجوم عمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وعدد كبير من النجوم، ومن المقرر أن يبدأ التصوير نهاية العام الجاري على أن يعرض الفيلم خلال العام المقبل خلال عيد الفطر أو عيد الأضحى المقبلين، وانتهى المؤلف صلاح الجهيني من كتابة السيناريو وتجرى جلسات العمل والبروفات خلال الفترة المقبلة.

أحمد عز موسم صيد الغزلان أحمد مراد فيلم ولاد رزق فيلم لعبة الموت لعبة الموت
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