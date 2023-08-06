عمرو صالح: الرئيس وجه بوجود سياسات اجتماعية بجانب السياسات الاقتصادية لإنجاح الإصلاح الاقتصادى

قال الدكتور عمرو صالح، مستشار البنك الدولي السابق، إن مصر تتعامل بشمولية التخطيط في الاقتصاد وهو ما يظهر في الاجتماعات التي يعقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن العالم يمر بالعديد من الأزمات ومصر تعي ذلك.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر لها علاقات متنوعة من أجل التنمية الاقتصادية وهو ما ظهر أيضًا في جولات الرئيس الأخيرة كذلك زيارات رؤساء الدول لمصر مثل زيارة الشيخ محمد بن زايد، والرئيس الإماراتي أمس لمدينة العلمين وهي زيارة رسمية وبحثت تعزيز التعاون الاقتصادي وليس من أجل قضاء إجازة، ومن يمتلك القرار يرى أكثر مما يراه المواطن.

وأضاف أن الرئيس السيسي وجه بأن يكون برنامج الإصلاح الاقتصادي على جانبين وهما الاقتصادي والاجتماعي، لافتًا إلى أنه لا بد من وجود سياسات اجتماعية بجانب السياسات الاقتصادية لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة منذ عام 2016.

وأوضح أن الاتفاق مع صندوق النقد أن يكون سعر الصرف مرنًا، مع أهمية العمل على زيادة الصادرات والتدفق الأجنبي وضخ الاستثمارات، ولا يوجد تثبيت لسعر الصرف وسيكون هناك مرونة في سعر الصرف، مشيرًا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص بالإضافة إلى الخبرات الأجنبية من أجل تقوية العملة المصرية.

صندوق النقد الدولي أشاد بمصر في حماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وأكمل أن الشهور الماضية شهدت انخفاضًا، مبينًا أن صندوق النقد الدولي أشاد بمصر في حماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع ارتفاع معدل الصادرات المصرية وزيادة برامج الدعم الاجتماعي.

وشدد على ضرورة عدم زيادة الدين العام، منوهًا بأن أمريكا من أكبر دول العالم المديونة للصين، مع أهمية زيادة مدخلات الدولة من عوامل أخرى مثل السياحة وزيادة الإنتاجية.