"حلم الأبوة".. أسباب العقم عند الرجال وكيفية تحسين الصحة الإنجابية

يعتبر الإنجاب وتكوين الأسرة من أهم الرغبات البشرية، فالقدرة على الإنجاب تعد من أعظم النعم التي يمنحها الله للإنسان، ومع ذلك هناك العديد من الرجال الذين يعانون من مشكلة العقم، أي عدم القدرة على إنجاب الأطفال بطرق طبيعية.

ومن المثير للدهشة أن نسبة الرجال المصابين بالعقم قد ازدادت في السنوات الأخيرة، وذلك نتيجة لعدة أسباب تؤدي إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية لديهم، وفقًا لما ذكره موقع " doctor" الطبي.

أسباب العقم عند الرجال:

تعد أسباب العقم عند الرجال متنوعة ومعقدة، وقد تكون نتيجة لعوامل تتعلق بالنمط الحياة، البيئة، والعوامل الوراثية، فيما يلي يستعرض الخبراء الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية وحدوث العقم عند الرجال.

التعرض للتلوث البيئي: يعتبر التعرض المفرط لملوثات الهواء والماء والحشرات والمواد الكيميائية قد يؤدي إلى تلف الحيوانات المنوية وانخفاض عددها.

التعرض للحرارة الزائدة: تعتبر الحرارة الزائدة في منطقة العانة والصفن بمثابة ضربة قوية للحيوانات المنوية، حيث يؤثر فرط الحرارة على صحتها وحركتها.

الإجهاد وضغوط الحياة: يعتبر الإجهاد وضغوط الحياة النفسية من الأسباب الرئيسية لعدم القدرة على الإنجاب، حيث يؤثر الضغط النفسي الشديد على الجهاز الغدد الصماء وبالتالي على الإنتاج الطبيعي للحيوانات المنوية.

العادات الغذائية غير الصحية: تعتبر العادات الغذائية السيئة والفقر الغذائي من الأسباب المشهورة لانخفاض عدد الحيوانات المنوية، حيث يؤثر نقص العناصر الغذائية الضرورية على صحة الحيوانات المنوية.

السمنة وزيادة الوزن: يرتبط زيادة الوزن والسمنة بارتفاع درجات حرارة الجسم، مما يؤثر سلبًا على إنتاجية الحيوانات المنوية.

اضطرابات في الجهاز التناسلي: يعتبر وجود أي اضطرابات في الجهاز التناسلي للرجل، مثل تضخم البروستاتا أو انسداد في قنوات المنوية، من الأسباب الرئيسية لحدوث العقم.

العادات السيئة مثل التدخين وتعاطي المخدرات وشرب الكحول: يعتبر التدخين وتعاطي المخدرات وشرب الكحول من العادات الضارة التي تؤثر على صحة الحيوانات المنوية وتسبب انخفاضًا في عددها.

ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب: يرتبط ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب بانخفاض عدد الحيوانات المنوية، حيث يؤثر ضغط الدم المرتفع على تدفق الدم إلى الجهاز التناسلي.

تعرض الخصيتين للإصابة أو العمليات الجراحية: يعتبر تعرض الخصيتين للإصابة أو الخضوع للعمليات الجراحية من الأسباب الشائعة لانخفاض عدد الحيوانات المنوية.

كيفية تحسين الحياة الإنجابية لديهم:

على الرغم من أن بعض أسباب العقم قد يكون من الصعوبة تجنبها تمامًا، إلا أن هناك بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحسين الحياة الإنجابية لدى الرجال مثل، الحفاظ على نمط حياة صحي: ضرورة القيام بتمارين رياضية منتظمة وتناول غذاء متوازن وصحي.

الابتعاد عن العادات الضارة، من أهمها الإقلاع عن التدخين وتجنب تعاطي المخدرات وتقليل شرب الكحول، بالإضافة إلي ممارسة التمارين الرياضية الخاصة بتقوية عضلات الحوض، والتي تساعد في تحسين صحة الحيوانات المنوية.

تجنب التعرض المفرط للحرارة، عن طريق تجنب الحمامات الساخنة وارتداء ملابس مناسبة وتجنب الأماكن ذات درجة حرارة عالية.