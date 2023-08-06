الباز يوجه رسالة لوزيرة الهجرة: "اللى عملته نبيلة مكرم لازم نبنى عليه"

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على شكاوى رؤساء الجالية المصرية بالخارج من عدم استقبالهم بالشكل اللائق من قبل وزارة الهجرة.

وقال خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن أداء وزيرة الهجرة سها جندي ليس على المستوى المطلوب، متابعًا: "الوزراء أدوات للدولة، مينفعش يبقى في وزيرة جاية تشوف اللى قبلها كانت بتعمل ايه ومتمشيش عليه حتى لو كان ناجح".

وواصل: "الجالية المصرية في الخارج لما بتيجي في مؤتمر المصريين بالخارج بينتشروا وبيعملوا جولات ودي كانت فكرة حلوة، ليه ما تستمرش؟".

وأضاف، أنه يرجو من وزيرة الهجرة أن تراجع حسابتها وأداءها، معلقاً: "محتاجين نلم الناس حوالين البلد ومشروع 30 يونيو، والمجهود اللي الوزيرة السابقة نبيلة مكرم عملته يتبني عليه".

ولفت إلى أن هناك حالة من الإحباط من سوء تنظيم مؤتمر المصريين في الخارج، متابعًا: "احنا كنا بنبني علاقة جيدة بالمصريين بالخارج، والناس اللي حضرت المؤتمر حاسين إن في إهمال، ولازم نعالج الأمر".