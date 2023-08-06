تفاصيل وأسعار تذاكر حفل مسار إجبارى بمهرجان العلمين

يستعد فريق مسار إجبارى لإحياء حفل غنائي ضخم مساء يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس، وذلك على خشبة مسرح العلمين أرينا بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين والذي انطلق الخميس 13 يوليو، وتستمر فعالياته حتى 26 أغسطس 2023 تحت شعار "العالم علمين".

وتقدم فرقة مسار إجبارى خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها المختلفة القديمة والجديدة وعددًا من الأغاني الجديدة التي قامت بطرحها الفرقة مؤخرًا.

وأعلنت إدارة مهرجان العلمين الجديد عن تفاصيل الحفل المنتظر أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

ويقام الحفل على مسرح أرينا العلمين في تمام الساعة الثانية عشرة على أن تفتح البوابات أمام الجمهور فى تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة لدخول المسرح.

وطرحت شركة تذكرتي تذاكر الحفل من خلال أربع فئات نرصدها لكم:

الفئة الأولى"Right Lounges & Left Lounges" بمبلغ 65 ألف جنيه مصري، وهذا المبلغ مقابل 10 أفراد والجلوس على طاولة ليكون سعر الفرد الواحد 7500 ألف جنيه مصري.

الفئة الثانية "Right Haigh Tables & Left Haigh Tables" بمبلغ 20 ألف جنيه تسمح بجلوس 4 أفراد والجلوس على طاولة ليكون سعر الفرد الواحد 5000 ألف جنيه مصري.

الفئة الثالثة regular بمبلغ 500 جنيه مصري.

الفئة الرابعة والأخيرة regular group بمبلغ 450 جنيها مصريا.

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة يشهد الفترة المقبلة عددًا من الحفلات الغنائية لكبار النجوم في مصر، وفي الوطن العربي، إذ يحيي النجم مدحت صالح والنجمة ريهام عبدالحكيم سهرة طربية في العلمين الجديدة يوم الخميس المقبل 3 أغسطس، وحفل النجمة إليسا والنجم تامر عاشور يوم 5 أغسطس المقبل، فضلًا عن حفل ضخم للموسيقار الكبير عمر خيرت يوم 10 أغسطس، وحفل آخر للنجمة كارول سماحة والنجم بهاء سلطان والنجم محمد منير وحميد الشاعري وغيرهم.