استشاري علاقات أسرية توضح أهمية الصحة النفسية للأطفال والمراهقين

الصحة النفسية هي حالة تمكن الفرد من التعامل مع التحديات العادية في الحياة والعمل بشكل إيجابي وإنتاجي، كما أنها مهمة لجميع الأعمار، ولكنها تكتسب أهمية خاصة في مرحلة الطفولة والمراهقة، حيث تتطور الدماغ والشخصية والعلاقات الاجتماعية بشكل كبير.

أكدت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أن الأطفال والمراهقين الذين يعانون من مشاكل نفسية قد يواجهون صعوبات في التعلم والتواصل والتكيف مع المواقف المختلفة، وقد يشعرون بالحزن أو الغضب أو الخوف بشكل زائد.

المشكلات النفسية الشائعة التي تصيب الأطفال والمراهقين:

وقالت "عبد السلام" إن اضطرابات القلق مثل القلق الاجتماعي أو اضطراب ما بعد الصدمة أو اضطراب الهلع، من أشهر المشكلات النفسية التي قد تصيب الأطفال، بالإضافة إلى اضطرابات المزاج مثل الاكتئاب أو اضطراب ثنائي القطب، واضطرابات التغذية، مثل فقدان الشهية أو شره المأكولات.

كما أن اضطرابات التوحد، التي تؤثر على قدرة الطفل على التفاعل والتواصل مع الآخرين، من المشكلات التي تؤثر على الأطفال بسن صغير، بالإضافة إلى اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، الذي يصعب من تركيز الطفل والسيطرة على سلوكه.

كيفية تحسين صحة الطفل النفسية؟

الحوار والاستماع: تحدث مع طفلك عن مشاعره واستمع إليه بانتباه وتفهم. اسأله عن يومه وما يحب أو يكره. شجعه على التعبير عن رأيه واحترم وجهة نظره.

الثناء والإشادة: أظهر لطفلك حبك وثقتك وأمانك. اثنِ عليه عندما يتصرف بشكل جيد أو يحقق إنجازًا. اعطه ردود فعل إيجابية وتجنب الانتقادات السلبية.

الأنشطة الخارجية والترفيهية: اصطحب طفلك إلى الحديقة أو المتنزه أو المكتبة أو اجعله يمارس الرياضة والألعاب التي تناسب عمره واهتماماته، اسمح له بالتواصل مع الأصدقاء والأقارب.

التعليم والإبداع: ساعد طفلك في التعلم والقراءة والكتابة، شجعه على تطوير مهاراته ومواهبه، ادعم خياله وابتكاراته. قدم له بيئة هادئة وصحية ومحفزة.

حل المشاكل والصراعات: علم طفلك كيفية التعامل مع المواقف الصعبة أو المزعجة، ساعده في إيجاد حلول مناسبة وسلمية، تعامل مع خلافاتك مع طفلك بعقلانية وصبر.

الحدود والقواعد: اضبط حدود لسلوك طفلك وضع قواعد لوقت النوم والأجهزة الإلكترونية والواجبات المدرسية، كن متسقًا في تطبيق هذه الحدود والقواعد، اشرح لطفلك سبب هذه الحدود والقواعد والآثار المترتبة على خرقها.