الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بحيازة كمية من الحشيش بمدينة بدر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم، حبس المتهمين بحيازة كمية من الحشيش داخل سيارة بمدينة بدر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

البداية عندما اشتبهت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير المباحث فى إحدى السيارات يستقلها شخصان، وحال قيام القوة باستيقافهما قاما بالانعطاف والدوران والسير عكس الاتجاه وإلقاء جوال كان بحوزتهما وعُثر بداخله على "عدد 130 كيسًا من مُخدر الحشيش وزنت 13 كيلو جرامًا".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية، تبين أن السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بحيازة "أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسماعيلية"، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، بمساعدة آخر "تبين ضبطه عقب الواقعة فى إحدى القضايا".

باستهدافه تبين عدم تواجده بمحل إقامته وعُثر على السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، بتتبع خط سير المتهم أمكن ضبطه بمحل اختبائه بمحافظة الغربية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم المحبوس.

كما أقر بتحصلهما على المواد المخدرة المضبوطة من "شخصين - لأحدهما معلومات جنائية" "تم استهدافهما وأمكن ضبطهما"، وبمواجهتهما أيدا ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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