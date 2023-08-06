ابنة الفنان محمد نوح فى ذكرى رحيله: نجهز لمشروع فنى عن أعماله

قالت الفنانة سحر نوح ابنة الفنان الراحل محمد نوح، إنها تفتقد والدها كل يوم منذ وفاته في عام ٥ أغسطس ٢٠١٢، مضيفة: "مر ١١ عامًا على وفاة والدي، ويظل لدي وجع عميق منذ وفاة والدي، أفتقده كثيرًا لأنه كان بالنسبة لي المدرسة والأب، وكان له تأثير كبير على كل من حوله".

أضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC"، أن والدها كان يحرص على إقامة صالون ثقافي ينظمه أيام السبت والإثنين والأربعاء يجمع فيه كل أصحاب وجهات النظر والمفكرين، مشيرة إلى أن والدها ساهم في تكوين شخصية أبنائه.

تابعت: "أفتقد كلمته التي كان يقولها لي باستمرار "حبيبة قلب بابا"، والدي كان دائمًا يرفع شعار أن الفنان هو من ينتظر الجمهور وليس العكس، كان يرفض أن يركب سيارة خاصة يوم الحفلات ويصر على ركوب الباص مع الفرق الموسيقية، ودايما يقول لنا إحنا من غيرهم ولا حاجة".

كشفت الفنانة سحر نوح ابنة الفنان الراحل محمد نوح، أنها تجهز لمشروع مع أشقائها عن أعمال والدها الفنان الكبير.

‏محمد نوح هو مغن وملحن مصري. كان سخيا في إنتاجه الفني في السبعينيات والثمانينيات في مجال الموسيقى والغناء والمسرح، ويتذكره الجمهور بأغنيته الشهيرة "شدي حيلك يا بلد"، التي كانت واحدة من الأيقونات الغنائية في أيام ثورة 25 يناير بميدان التحرير، وتفرّد نوح مع فرقة النهار بتقديم أغانيه المحفزة على الفوز من المدرجات في المباريات التي كان الفريق القومي طرفا فيها باستاد القاهرة، كما استقبل بالأغاني الوطنية الحماسية، في شوارع القاهرة، ناحية المطار، السادات لدى عودته من زيارته التاريخية للقدس. نوح من مواليد طنطا، ورغم تخرجه في كلية التجارة جامعة الإسكندرية، فإنه عشق الموسيقي، ودرس التأليف الموسيقي في جامعة ستانفورد الأمريكية، وبدأ حياته في المسرح الغنائي المصري كمطرب وممثل كما اشتهر بقدرته الفائقة على عزف عدة آلات موسيقية بينها البيانو والعود والكمان والناي، ولحّن موشحات وأغنيات لمطربين، منهم نجاح سلام وعلي الحجار ومحمد الحلو ومحمد ثروت وعفاف راضي كما وضع الموسيقى التصويرية لعدد كبير من الأفلام والمسرحيات، وأخرج فيلما قصيرا بعنوان الهرب إلى مصر، ومن الأفلام السينمائية التي شارك في بطولتها "الزوجة الثانية" و"شباب في العاصفة" و"السيد البلطي".

https://youtu.be/D8BijcNjX80