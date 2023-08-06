الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ابنة الفنان محمد نوح فى ذكرى رحيله: نجهز لمشروع فنى عن أعماله

الستات مايعرفوش يكدبوا
الستات مايعرفوش يكدبوا

قالت الفنانة سحر نوح ابنة الفنان الراحل محمد نوح، إنها تفتقد والدها كل يوم منذ وفاته في عام ٥ أغسطس ٢٠١٢، مضيفة: "مر ١١ عامًا على وفاة والدي، ويظل لدي وجع عميق منذ وفاة والدي، أفتقده كثيرًا لأنه كان بالنسبة لي المدرسة والأب، وكان له تأثير كبير على كل من حوله".

أضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC"، أن والدها كان يحرص على إقامة صالون ثقافي ينظمه أيام السبت والإثنين والأربعاء يجمع فيه كل أصحاب وجهات النظر والمفكرين، مشيرة إلى أن والدها ساهم في تكوين شخصية أبنائه.

تابعت: "أفتقد كلمته التي كان يقولها لي باستمرار "حبيبة قلب بابا"، والدي كان دائمًا يرفع شعار أن الفنان هو من ينتظر الجمهور وليس العكس، كان يرفض أن يركب سيارة خاصة يوم الحفلات ويصر على ركوب الباص مع الفرق الموسيقية، ودايما يقول لنا إحنا من غيرهم ولا حاجة".

كشفت الفنانة سحر نوح ابنة الفنان الراحل محمد نوح، أنها تجهز لمشروع مع أشقائها عن أعمال والدها الفنان الكبير.

‏محمد نوح هو مغن وملحن مصري. كان سخيا في إنتاجه الفني في السبعينيات والثمانينيات في مجال الموسيقى والغناء والمسرح، ويتذكره الجمهور بأغنيته الشهيرة "شدي حيلك يا بلد"، التي كانت واحدة من الأيقونات الغنائية في أيام ثورة 25 يناير بميدان التحرير، وتفرّد نوح مع فرقة النهار بتقديم أغانيه المحفزة على الفوز من المدرجات في المباريات التي كان الفريق القومي طرفا فيها باستاد القاهرة، كما استقبل بالأغاني الوطنية الحماسية، في شوارع القاهرة، ناحية المطار، السادات لدى عودته من زيارته التاريخية للقدس. نوح من مواليد طنطا، ورغم تخرجه في كلية التجارة جامعة الإسكندرية، فإنه عشق الموسيقي، ودرس التأليف الموسيقي في جامعة ستانفورد الأمريكية، وبدأ حياته في المسرح الغنائي المصري كمطرب وممثل كما اشتهر بقدرته الفائقة على عزف عدة آلات موسيقية بينها البيانو والعود والكمان والناي، ولحّن موشحات وأغنيات لمطربين، منهم نجاح سلام وعلي الحجار ومحمد الحلو ومحمد ثروت وعفاف راضي كما وضع الموسيقى التصويرية لعدد كبير من الأفلام والمسرحيات، وأخرج فيلما قصيرا بعنوان الهرب إلى مصر، ومن الأفلام السينمائية التي شارك في بطولتها "الزوجة الثانية" و"شباب في العاصفة" و"السيد البلطي".

https://youtu.be/D8BijcNjX80

سحر نوح الموسيقار محمد نوح ذكرى الموسيقار محمد نوح الستات ميعرفوش يكدبوا cbc
ads

الأكثر قراءة

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

حلم «البريكس».. كيف تتحرك مصر للانضمام إلى «تجمع المستقبل»؟

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

مصدر أمنى ينفى حدوث اشتباكات بين الشرطة ومواطنين فى إحدى المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية