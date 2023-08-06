عبدالغنى هندى يرد على شائعة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم: اتقوا الله

رد الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على الشائعة التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية حول وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم، مؤكدًا أنها عارية عن الصحة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن الدكتور أحمد عمر هاشم بصحة جيدة وهذه الشائعة تكررت أكثر من 10 مرات مؤخرًا، وحالته بالنسبة لوضعه الصحي طبيعية جدًا، مؤكدًا أنه يتواجد بأحد المستشفيات للخضوع للفحوصات.

وأضاف: "فوجئنا بسيل من الأخبار الكاذبة وأرجو من الناس أن تتحرى الصدق والشيخ بخير وبصحة جيدة، ومثله مثل العديد من العلماء دائم في قراءته وورده حتى وهو في المستشفى".

الدكتور أحمد عمر هاشم وصلته شائعات وفاته

وأكد أن الدكتور أحمد عمر هاشم، وصله خبر وفاته، موضحًا أن مثل هذه الأخبار تؤثر على أي إنسان، وعلى كل من ينشر هذه الشائعات وعشاق الترند، أن يتقوا الله في أسرته ومن يحب هؤلاء العلماء، وفي المشايخ أنفسهم.