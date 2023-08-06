الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"حمايا تبرع بكل ميراث أبنائى".. وأمين الفتوى: "ما فعله مصيبة" (فيديو)

د. علي فخر
د. علي فخر

أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصلة مفاده أن والد زوجها الراحل استولى على كل ميراث زوجها، وحرم أطفاله منه، وعند سؤاله عن الميراث أبلغها أنه تصدق به بحجة أن أبنائه القصر ليس فى حاجة له، ما حكم هذا التصرف؟

وتابع أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج  "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "هذا التصرف مصيبة كبيرة، لأنه تصرف فى أموال الغير، ولا يجوز لأبو الزوج، أن يأخذ ميراث ابنه ويعمل به صدقة جارية، فليس له الحق فى أكثر من نصيبه، هو اعتداء على حق أبناء ابنه وزوجته".

واستكمل: "ثانى مصيبة فعلها أن القاصر أمواله ليست للتبرع، حتى ولو قال ممكن نعمل نتصدق، طالما لا يبلغ سن الرشد، فالشرع الحنيف حمى أموال الأيتام، ما فعله الجد حرام، ولازم يرجع كل الأموال التى اعتدى عليها إلى الزوجة وأولادها القصر".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.


https://www.youtube.com/watch?v=8wHW6bgg95M

الفتوى بدار الإفتاء المصرية الإفتاء الإفتاء المصرية الناس
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