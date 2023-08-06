"حمايا تبرع بكل ميراث أبنائى".. وأمين الفتوى: "ما فعله مصيبة" (فيديو)

أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصلة مفاده أن والد زوجها الراحل استولى على كل ميراث زوجها، وحرم أطفاله منه، وعند سؤاله عن الميراث أبلغها أنه تصدق به بحجة أن أبنائه القصر ليس فى حاجة له، ما حكم هذا التصرف؟

وتابع أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "هذا التصرف مصيبة كبيرة، لأنه تصرف فى أموال الغير، ولا يجوز لأبو الزوج، أن يأخذ ميراث ابنه ويعمل به صدقة جارية، فليس له الحق فى أكثر من نصيبه، هو اعتداء على حق أبناء ابنه وزوجته".

واستكمل: "ثانى مصيبة فعلها أن القاصر أمواله ليست للتبرع، حتى ولو قال ممكن نعمل نتصدق، طالما لا يبلغ سن الرشد، فالشرع الحنيف حمى أموال الأيتام، ما فعله الجد حرام، ولازم يرجع كل الأموال التى اعتدى عليها إلى الزوجة وأولادها القصر".

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